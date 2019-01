Pacora recibe con los brazos abiertos al papa Francisco

Esta será sin duda una de las actividades del pontífice que están enmarcadas en su interés por lo pobres, los menos favorecidos.

El pontífice hizo una parte de su recorrido en papamóvil, donde cientos lo esperaban a la orilla de la calle, sin importar la alta temperatura.

A Francisco se le vio feliz en el trayecto hasta llegar al centro de cumplimiento, donde fue recibido por los menores que allí se encuentran.

Uno de los jóvenes de este centro ha dado las palabras de bienvenida al sucesor de Pedro, mostrando la alegría de tenerlo en este lugar.

"Causé un daño muy profundo a un ser querido y a mí. Cuando me detuvieron en abril del 2016, creí que todo había acabado. Al principio fue duro convivir con otras personas privadas de libertad, pero cuando me trasladaron al Centro de Cumplimiento de Pacora, meditando una noche algo me dijo que no todo ha terminado porque mi propósito es grande. En ese momento comprendí que mi Padre Dios estaba conmigo, y que si estoy en este momento hablando con usted es por gracia y amor de parte de Dios, mi Cristo amado".

El joven agradeció al pontífice que se tomara el tiempo de escucharlo. "No hay palabras para describir la libertad que siento en este momento", recalcó.