No presume de nada, pero lo tiene todo. Le di dos vueltas al pueblo antes de sentarme en su mesa. Su sonrisa me llamó mucho la atención, además que su colorido vestido, bordado casi a la perfección y su falda de de colores no puede pasar desapercibida. Es chaparrita, gordita y en sus manos hay mucho amor. Lo demuestra su cocina. Se llama Marta y me la topé en Guatemala.