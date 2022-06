El mal estado de las calles, la demora para interconectar el Oeste con la capital, las reparaciones inconclusas, las mega obras pendientes y las inversiones de su institución son parte de una lista que parece no tener fin.

Y el fuego en su contra viene de “amigos” y de adversarios, de influenciadores, de empresarios, políticos y de medios de comunicación. En todo caso, parece sortear los dardos envenenados y continúa en su puesto dando la cara en la Asamblea y ante los medios de comunicaciones.

No hay un “mea culpa” de su parte, sino que sigue superando los baches (vale la mención) y parece dispuesto a superar los aguaceros y llegar al 2024 contra viento y marea.

Es poco común que gremios empresariales se quejen por el estado de las calles. S ucedió con los dirigentes de la industria marítima, logística y comercial de Colón, y, Sabonge se reunió con ellos y se comprometió a atender el problema “del deplorable estado de las calles” en esa provincia.

Esa queja se repite en muchos lugares y se expresa con quejas en las redes sociales. El influenciador Mayer Mizrachi publicó, por ejemplo, una carta para el Mop en la cual cobra la cuenta de su llantero, gasto que tuvo que incurrir porque supuestamente sus llantas se habían dañado por los huecos en las vías. También, ha reparado la calle mostrando irónicamente cómo el Mop debe hacerlo.

Pero más allá de anécdotas digitales, hay un descontento popular sobre este tema. Incluso algunos residentes han decidido cerrar las vías para exigir las reparaciones, tales como los residentes de Lídice de Capira que no podían sacar sus productos agrícolas.

El ministro Sabonge se comprometió a atender el tema, pero la queja es generalizada y se suman conductores que circulan en diferentes calles y avenidas. Otro tanto ocurre cuando llueve y las calles se inundan.

Ante ese descontento el funcionario dio una particular explicación. Su presupuesto, que es de $350 millones, es insuficiente. Necesita para tapar los huecos al menos dos veces más. Con mil millones andaría todo bien. Al respecto, el exministro del Mop José Antonio Domínguez salió a desmentir esa declaración. Para él, los precios subieron pero no de esa forma que justifique tanto presupuesto para realizar su trabajo ministerial.

No contar con fondos no ha tranquilizado a los conductores y ciudadanos. Tampoco, los políticos le han perdonado sus declaraciones en la Asamblea, como Benicio Robinson, presidente del partido de Gobierno, del PRD y Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático. La deficiente ejecución no es por los diputados, señala Robinson y Ábrego dice que los funcionarios de su Distrito en el Oeste “no son capaces de tapar un hueco”. Para Sabonge son solo “diferencias de criterios”.

El ministro no solo ha recibido críticas en la esfera política. En la sociedad civil lo acusaron de no contar con un título idóneo como ingeniero. En Estados Unidos habría obtenido un título solo de “Bachelor of Science in Civil Engineering”, pero en su defensa el funcionario alegó que “en Panamá nunca ha ejercido como ingeniero civil” sino que ha ejercido cargos administrativos.

Hay que reconocer que ha mostrado entereza, decisión y capacidad de manejo para ir superando una a una las minicrisis y las situaciones adversas contra una y otra corriente adversa de opinión.

Frente abierto en el Oeste

Muchos no le perdonan al ministro no dar solución a los tranques diarios que sufren los residentes de Arraiján y La Chorrera. Hace seis años parecía todo listo para construir el cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la nueva línea del metro. También, se esperaba el llamado “corredor de las playas”. Las mega obras iban a beneficiar, especialmente, a los residentes de Panamá Oeste cansados de los tranques diarios de la Panamericana, sin embargo, todo se suspendió cuando parecía que la presente administración iba a continuar con el plan del gobierno de Juan Carlos Varela.

Sabonge impulsó una reestructuración. Cambios en el concepto original, mientras que hace poco se hizo la promesa de concretar a finales de este año un plan para construir el cuarto puente, la línea del metro está avanzando, al igual que hay interés de apoyar el corredor de las playas.

Hasta ahora el mal tiempo, en el área de opinión pública, lo ha sabido capear y el ministro está confiado en poder s eguir adelante superando las quejas, malestares y críticas. Otros problemas como el del combustible y la crisis agropecuaria han logrado opacar el problema de las calles. No sabemos hasta cuándo podrá resistir.

El autor es editor de Octanos Media.