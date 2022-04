Tener todas tus aplicaciones móviles favoritas es tan fácil como dar un par de taps a la pantalla de tu smartphone. Y es que no te puedes perder de gozar de todas las bondades de la tecnología arrolladora de los dispositivos HUAWEI, solo porque crees o te han dicho que no puedes usar diversas apps.

Hacer las cosas de la misma manera siempre nos impide descubrir qué hay más allá en temas de tecnología y corremos el riesgo de no innovar. Por eso, si aun eres de los que por alguna razón depende de diversos servicios de Google y por eso crees que no puedes tener un dispositivo HUAWEI, déjanos decirte que has vivido engañado.

HUAWEI, al ser una marca de tecnología en constante innovación y líder mundial, siempre está a la escucha de las necesidades de sus usuarios y se preocupa por brindarles no solo la más alta calidad en cada dispositivo que fabrica, sino también en ofrecer una experiencia única e intuitiva en todo su ecosistema.

Por eso, aquí te dejamos pasos de cómo descargar e instalar tus apps en un Smartphone con los Servicios Móviles de HUAWEI.

Para descargar Apps desde AppGallery:

Una vez estés en AppGallery buscarás tu app favorita, ya sea de redes sociales, de entretenimiento, juegos, streaming, y más.

Al escribir el nombre de la app sucederán dos cosas:

Si la App está en AppGallery, te aparecerá el botón de INSTALAR y solo debes seguir los pasos que indica para culminar la instalación. Si la aplicación que buscas no está en AppGallery, la misma tienda te ofrecerá las opciones de descarga gracias a que integra el buscador exclusivo de HUAWEI llamado Petal Search. En ese caso te aparecerá un botón de OBTENER, el cual te dirigirá a una página segura de la cual podrás descargar la APK y posteriormente seguir los pasos necesarios para culminar la instalación en tu smartphone. Todo será de forma fácil e intuitiva.

Para descargar Apps desde Petal Search:

Petal Search es el buscador exclusivo de HUAWEI que ya viene preinstalado en tu smartphone HUAWEI.

Los pasos que debes seguir son los siguientes:

Abrir Petal Search Escribir el nombre de la app en el buscador Te aparecerán las diferentes páginas web desde donde puedes descargar la APK. Presionas el botón de descargar y solo deberás seguir los pasos. Tu smartphone HUAWEI al poseer diferentes filtros de seguridad te alertará si la app que estas descargando es segura o no. Una vez pasados los filtros de seguridad solo deberás seguir los pasos de instalación normal de cualquier app.

Para que los usuarios que por trabajo u otra razón requieren usar apps de Google, existe una forma práctica de tenerlas en los dispositivos HUAWEI y es a través de Gspace una app que puedes descargar desde AppGallery. Desde Gspace podrás descargar Google Play Store y luego descargar todas las apps de Google y lo más importante es que también correrán sin problemas en tu smartphone HUAWEI usando la interfaz de Gspace, así podrás tener a la mano apps de google como Gmail, Calendar, Meet, Drive, Youtube entre otras.

¡Así de fácil!, cada instalación te tomará unos pocos segundos y disfrutarás de todas tus apps en un smartphone de calidad.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la mejor tecnología que solo HUAWEI te puede ofrecer a través de sus dispositivos. Además, si al adquirir un smartphone HUAWEI te surge alguna duda puedes escribirle al especialista de Huawei al whatsapp 6308-0053 y él te ayudará.