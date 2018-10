A diario leo en las redes sociales a panameños que se quejan de los contenidos que oferta la televisión y como los mismos no son buena influencia para los niños y la juventud. La medida más radical de los quejosos es que las televisoras eliminen estos contenidos, pero nunca he escuchado a nadie que diga: debemos educar en apreciación de cine.

Desde muy pequeños en nuestro país somos bombardeados por el contenido que se produce en Hollywood. Realizaciones que no son muy buenas y que están hechas para promover el consumismo y estilos de vida apegados a la vanidad y lo superficial.

Las salas de cine, como son un negocio, solo traen películas que entretienen y no que ponga a pensar al espectador. Un cine surrealista y de gran nivel intelectual es rechazado por el público panameño, por lo tanto es poco común verlo en cartelera. Además en Panamá no contamos con salas que traigan cine no comercial, salvo el Cine Universitario que está haciendo el intento por surgir en medio de un mundo de gigantes.

Me ha tocado escuchar a estudiantes de comunicación audiovisual que aspiran a producir contenidos, con un bajo nivel cultural e incluso rechazan el ejercicio tan sagrado y básico que debe acompañar la vida de todo realizador y que es apreciar buen cine en todo momento.

Partiendo de esta realidad: Si los creadores son poco cultos, entonces que podemos esperar de quienes consumen los contenidos. Dios no coja confesados, dice una expresión popular que uso para dar mi conclusión sobre esta realidad panameña.

Si el Ministerio de Educación, dentro de su formación académica incluye la apreciación cinematográfica, ya sea como una materia formal o como actividad extracurricular obligatoria; estaríamos abriendo el camino para que en los próximos años, estos niños sean más críticos en lo que ven en las salas de cine, en la televisión y en la Internet.

Rechazarán los contenidos basura, por ende dejarán de consumirlos y eso obligaría a los realizadores, distribuidores y a todos los implicados en el negocio del entretenimiento audiovisual a tomar los correctivos necesarios para que su actividad financiera no se vea afectada, pero lo más grande que se lograría es un nivel cultural de avanzada que dejaría excelentes resultados en el país.