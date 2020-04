Es un agente infeccioso microscópico celular. Por si solo no hace nada, pero una vez entra en el cuerpo humano empieza una batalla con las células del cuerpo para ganar espacio, debilitar el sistema inmunológico y enfermar nuestro sistema respiratorio.

Le tiene pánico al clorox, a todos los jabones y al alcohol. Pero ese temor no lo ha detenido para atacar a la población de las potencias económicas y militares del mundo.

El nombre con el que fue bautizado por la comunidad científica es SARS-CoV-2. De manera sencilla toda la humanidad lo reconoce como COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019) y otros simplemente le dicen coronavirus.

¿Dónde fue tu primer ataque?

En China, específicamente en un lugar llamado Wuhan.

¿Por qué escogiste este lugar?

Es muy poblado y podíamos esparcirnos rápidamente por todo el mundo. Si escojo un país con pocos habitantes no hubiese tenido un efecto inmediato. En menos de tres meses he golpeado a casi todo el mundo.

¿Dónde te crearon?

Eso es información clasificada.

¿Por qué?

No puede decirte nada sobre mí. Ya veremos si los científicos lo descubren. Siguiente pregunta.

¿Por qué tanto odio contra el mundo?

Yo no odio al mundo, el mundo me odia a mí, que es algo muy distinto.

Haz enfermado a 200 millones de personas y matado a más de 140 mil hasta la fecha ¿Consideras que eso no es odio contra la humanidad?

Para nada. Solo hago mi trabajo. Ustedes aquí en Panamá con eso de la cuarentenita y la campañita de lavado de manos me ha dado más bajas de lo que piensan.

¿Qué te hicimos, entonces?

Soy un virus como todos los demás. Ustedes con sus medicinas y vacunas siempre han ganado. El detalle es que ahora, como no saben nada de mí y los agarre con los pantalones abajo, me hacen ver como el causante de todos los males.

¿Tienes algún problema con los adultos mayores?

Yo no tengo ningún problema con sus ancianos. Es más, deben agradecerme, que estoy haciendo que les den valor a sus abuelos. Ahora los cuidan y les importan. Antes de mí la historia era otra.

Con tus respuestas, pareciera qué eres una especie de juez del mundo y quieres darnos una lección

Oyeee soy un virus y te dije que mi trabajo es enfermar. Ustedes mismos están llenos de sus problemas políticos, económicos y sociales, que bueno, me tocó, sin querer exponerlos.

Dime algo… ¿Yo tengo la culpa, que sus políticos corruptos se roben la plata para construir hospitales? Y ahora no tienen suficientes para atender a toda esa gente que estoy enfermando. Ese problema es de ustedes. Yo tengo los mío y es evitar que me anden echando alcohol y clorox, entre otros.

¿Tienes aliados?

Si claro y muchos…

¿Puede saber quiénes son?

Si claro… Solo que ellos no saben que son mis aliados.

¿Dame nombres?

Donald Trump, Jair Bolsonaro, Daniel Ortega y ufff otro montón más

¿Y en Panamá, tienes aliados?

Si claro. Todos esos que violan la cuarentena. Pero los más efectivos son los juega vivo que no atrapan sus policías.

¿Algún aliado en Panamá de renombre?

En la Asamblea tengo varios. Y bueno… todos esos que se han embolsillado la plata para construir hospitales. Los quiero a todos… mis saludos.

¿Qué piensas de la batalla que te ha dado Panamá?

Me han jodido bastante a mis tropas.

¿Qué piensas de la ministra de Salud, Rosario Turner?

No me cae bien esa señora.

¿Por qué?

Ya te dije… me han golpeado mis tropas y ella es una de las grandes culpables. Además, está rodeada de unos tipos que son muy peligrosos para mi plan de propagación.

¿Quiénes son esos tipos?

Un tal Xavier Saéz Llorens, el otro que se llama Rodrigo De Antonio y ese Juan Pino con sus tropas que andan espantando a mis aliados propagadores.

Su personal médico que están recuperando enfermos y los del Instituto Conmemorativo Gorgas que me han montado una inteligencia tremenda.

¿Estás dispuesto a hacer la paz?

No.

¿No tienes miedo de un contrataque?

Para nada. Es más, mira como ataqué un portaaviones nuclear del ejército de Estados Unidos. Seguiré atacando.

Haz hecho mucho daño, no solo en el sistema respiratorio de la gente

Mi asunto es el sistema respiratorio. Lo demás es asunto de ustedes. No te voy a repetir lo mismo que te dije enante.

¿Cuándo te vas de Panamá?

Nunca. Muchos me van a soportar en sus cuerpos y nos les daré ni cosquillas. Otros en un futuro estarán vacunados, pero siempre estaré presente en sus vidas. Lo único que seguramente no los encerraran en sus casas, porque ya no seré muy infeccioso.

¿Eres amigo de los chinos?

Adiós!!!