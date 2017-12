No importa cuanto se pague o cuantas horas extras se trabaje ese día. Al final es tiempo perdido que no podré recuperar por más plata que tenga.

Una fecha importante en el país y que para algunos es consumismo, para otros es mero protocolo, sin embargo, cuando empezamos a reflexionar sobre la vida en la medida en que vamos madurando, descubrimos que celebrar un día más con nuestra madre es importante y que el ciclo evolutivo de la existencia puede pasar factura en cualquier momento y dejarnos sin ese ser que nos dio la vida.

Me gusta definir a las madres como dadoras de vida. Posiblemente los hombres no entenderemos jamás el valor de la maternidad, porque es una experiencia que desconocemos. Aclaro, no desmerito la paternidad, pero nosotros no sentimos esa pequeñita vida que se forma en el vientre de una mujer y que se va desarrollado poco a poco, esas pataditas llenas de emociones y todo ese proceso evolutivo que por 9 meses viven las madres.

Lo que los hombres o mejor dicho todo ser humano experimenta es el primer amor, cuando esa persona que llamamos madre nos carga y nos protege. Las madres se enamoran de sus hijos sin conocerlos y los hijos de sus madres sin saber quienes son.

Para ninguno de los dos importan los defectos y los prejuicios sociales que dañan a la humanidad. Creo que es el amor más puro que puede existir.

Todos hemos experimentado esa emoción y el que diga lo contrario seguramente está mintiendo o lleva por dentro un resentimiento muy grande del cual no puede escapar.

Reflexiono sobre esta fecha tan importante, para que dimensionemos el valor de la mujer en la sociedad. El Estado deber tomar un rol más protector. Cuántas madres mueren o sufren a diario producto de la violencia doméstica y de otras carencias que los gobiernos históricamente no han querido enfrentar a lo largo de décadas.

A todas las madres en su día felicidades y espero que el día 8 de diciembre no se quede en el formalismo de un regalo y feliz día, sino que también tenga algo de afecto, porque al final es lo único que nos queda y no cuesta ni 10 centavos. Es gratis.

¡Felicidades!