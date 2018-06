Greenpeace pinta un gigantesco sol en el centro de Berlín por la energía renovable

Un puñado de activistas se encargaron, con un camión, de verter la pintura a primera hora de la mañana -que el intenso tráfico rodado en torno a la rotonda de la icónica Columna de la Victoria se encargó de repartir convenientemente- y extendieron una pancarta con el lema "sol en lugar de carbón".

Equipos de limpieza de Berlín han empezado a tratar de retirar la pintura, que es ecológica y soluble, después de que la policía advirtiese de que las calzadas afectadas por el color podrían estar resbaladizas.

La Policía de Berlín ha abierto diligencias contra Greenpeace por los posibles delitos de entorpecimiento del tráfico y de violar el derecho de reunión.

La protesta se enmarca dentro de las acciones del colectivo ecologista contra la política medioambiental del Gobierno alemán.

BREAKING Let the sun shine and #EndCoal! Greenpeace activists in Berlin are protesting for the #EnergyRevolution - using 3.500 litres of eco-friendly paint! 🌞🌞🌞 @Greenpeacepic.twitter.com/4emBqd4Cke