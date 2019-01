Consejo Directivo de Coiba analizará informe para Unesco en reunión

Esta instancia la preside el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la integran científicos, universidades, pescadores, oenegés, municipios de Veraguas y organizaciones.

El Consejo Directivo también discutirá la elaboración y presentación del primer documento quinquenal de investigación para el plan de manejo del parque, por el Comité Científico, integrado por un grupo de expertos del Instituto Smithsonian y de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt).

El Comité de Patrimonio Mundial, en su última decisión, pidió a Panamá suspenda la implementación del plan de uso público hasta desarrollar una evaluación de los posibles impactos negativos en el Valor Universal Excepcional y elabore un estudio para el proyecto de rehabilitación de la pista en el parque, en línea con las disposiciones de la Unión Internacional para la Conservación (UICN, por sus siglas en inglés).

El Estado panameño además tiene la obligación de presentar al Centro de Patrimonio Mundial, antes del 1 de febrero de 2019, un informe actualizado sobre el estado de conservación de la propiedad y las medidas de protección ante las pesquerías no sostenibles en la zona marina.

El Consejo Directivo de Coiba igualmente debatirá y someterá a aprobación los términos de referencia para el proyecto de “saneamiento y rehabilitación de los vertederos del área de influencia del Parque Nacional Coiba”.

Sobre este último punto, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) solicitó que se explique y desarrolle cómo la inversión “ayudaría a cumplir con las obligaciones y demandas del parque”.

Las autoridades entregarían 300 mil dólares del Fondo Coiba a cinco municipios, haciendo un total de $1.5 millones.

“Es necesario asignar responsabilidades de manejo y gestión, así como rendición de cuentas a cada uno de los municipios puesto que ‘rehabilitar’ los rellenos sanitarios per se no son la solución al problema de contaminación marina; es necesario establecer simultáneamente medidas para la recolección y el manejo de los desechos, en particular de aquellos que se generan en las islas, incluyendo Coiba”, apuntó Brooke Alfaro, presidente de CIAM, en una carta al Consejo Directivo.

Preocupación por proyecto de pista en Coiba

En la nota de CIAM al Consejo Directivo a la que tuvo acceso TVN-2.com, Alfaro reitera la preocupación de la organización sobre el proyecto para el diseño, rehabilitación y mantenimiento de una pista de aterrizaje en la isla principal del Parque Nacional Coiba.

Esta obra estatal, promovida por el Ministerio de la Presidencia, ha encendido las alarmas de CIAM y otras asociaciones ambientales.

La zozobra se debe a que el estudio de impacto ambiental (EIA) de categoría I fue aprobado por la Dirección Regional de Veraguas de MiAmbiente en 2018, sin haber sido sometido a la opinión del Consejo Directivo.

La organización denuncia “una categorización inadecuada”, la omisión de un plan de bioseguridad y de rescate de fauna, así como la escasa participación de las comunidades cercanas al área protegida, en el estudio. El documento solo recoge las opiniones en encuesta de unas 23 personas.

El proyecto fue suspendido luego que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial admitió un amparo de garantías presentado por CIAM, contra la resolución de MiAmbiente que aprobó el estudio de impacto ambiental para la rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria.

El Ministerio de Ambiente ha aseverado en distintas ocasiones el proyecto responde a los riegos que representa la pista en su estado actual y que estos trabajos están contemplados en el plan de manejo de la zona.

CIAM asimismo pidió el cese del cierre “de facto” que tiene el parque desde hace más de un año, una medida ordenada por MiAmbiente.