Rescatan en Sudáfrica cientos de pichones de cormorán hambrientos

Con su largo cuello, un plumaje negro -a veces con una mancha clara bajo el pico-, los especímenes fueron transportados en barco desde la isla de Robben, donde estuvo encarcelado Nelson Mandela, a una clínica para aves marinas en el mes de enero.

La operación fue delicada. Cerca de 900 pichones murieron durante el traslado o bien en los primeros días después de su llegada. Hoy quedan poco más de 1,100.

Los equipos de la Fundación para la Conservación de las Aves Costeras del África Meridional (SANCOBB), sentados en el sol y equipados con trajes especiales, pasan sondas por la garganta de las pequeñas aves.

Entre 30 y 50 voluntarios vienen cada día a ayudar a cuidar de los pequeños para alimentarlos, pesarlos y limpiarlos.

