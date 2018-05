El 95 % de los latinoamericanos considera a sus perros parte de la familia

"Estos resultados nos confirman que los perros tienen un rol muy importante en la vida de las personas, y que son mucho más que el mejor amigo del hombre", dijo hoy en un comunicado la gerente de Programas Veterinarios de World Animal Protection, Melania Gamboa.

El estudio, aplicado a 10.051 dueños de perros de Latinoamérica, encontró que el 95 % considera que sus perros son sus hijos o parte de la familia, contra un 2,6 % que los ve como mascotas y 2,5 % que los ve como amigos.

Los resultados también muestran que el 99 % dice haber sentido angustia cuando su perro se enferma, mismo porcentaje que le habla a su perro regularmente; mientras el 89 % los incluye en actividades familiares.

Además, el 76 % de los perros se suben al sofá o a la cama de sus dueños, el 60 % duerme con ellos y el 56 % de los entrevistados los lleva consigo en sus vacaciones.

Pese al vínculo cercano entre los latinoamericanos y sus perros, existen situaciones preocupantes sobre el cuidado de estos animales, indicó World Animal Protection, con sede en Costa Rica.

"Uno de cada cuatro dueños asegura que adquirieron a sus perros sin acondicionar la casa para ellos, sin discutir la responsabilidad que significa tener un perro, ni distribuir las tareas de su cuido entre los miembros de la familia. Esta es una situación preocupante, pues adquirir un perro impulsivamente lo pone en riesgo de abandono y maltrato", afirmó Gamboa.

Por ejemplo, el 17 por ciento de los dueños no ha vacunado a sus perros en el último año, el 35 por ciento no lo protege de parásitos con la frecuencia recomendada, el 41 por ciento los baña con muy poca o demasiada frecuencia, y el 30 por ciento los lleva al veterinario menos de una vez por año, solo si se enferman, o nunca.

Además, el 20 por ciento saca a caminar con poca frecuencia, un 30 por ciento no conoce lo suficiente sobre la alimentación que necesita su mascota, el 22 por ciento no sabe lo suficiente sobre cómo cuidar la salud de su perro y el 62 por ciento dice no conocer lo suficiente sobre qué hacer en caso de una emergencia.

Para tratar de mejorar la situación, la ONG lanzó una aplicación móvil llamada Barkyard, en la cual las personas podrán encontrar consejos e información sobre el cuido que requieren los perros, salud, nutrición y comportamiento del animal.

El sondeo fue aplicado entre el 19 de febrero y el 9 de marzo de 2018, mediante un cuestionario en formato digital, a 10.051 dueños de perros de Latinoamérica, con muestras representativas para los casos de México, Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador y Chile.

La encuesta tiene una confianza del 99 por ciento y un margen de error de 1,3 puntos porcentuales.