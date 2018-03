Primer mapa genético del elefante confirma dos especies distintas en África

Por ahora se creía que sólo existían los elefantes asiáticos y africanos, pero a raíz del estudio de su mapa genético se ha confirmado que África alberga dos especies, el elefante del bosque ( Loxodonta cyclotis) y el elefante de la sabana ( Loxodonta africana).

Estas dos especies vivieron 500,000 años en “aislamiento completo” en el pasado, según el estudio internacional hecho por la Universidad de Harvard y publicado en la revista Proceedings of the Naciontal Academy of Sciencies.

El estudio se basa en el primer mapa del genoma de la familia Elephantidae, trabajo en el que ha colaborado la universidad australiana de Adelaide, y que resuelve uno de los debates científicos actuales: confirmando la existencia de dos especies de elefantes africanos, en vez de una.

Fueron muchas décadas en que los científicos confirmaban que solo existían dos especies.

El trabajo también constató que en el pasado hubo numerosos cruces entre elefantes, mastodontes y mamuts.