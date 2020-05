El primer santuario en aguas abiertas, listo para acoger dos ballenas beluga

La organización británica informó en un comunicado que "Little Grey" y "Little White" se encuentran en la "fase final de preparación" y "listas" para abandonar las "instalaciones temporales" de la isla islandesa de Heimaey, adonde llegaron el pasado año procedentes de un acuario de China.

Su nuevo hogar será el santuario construido en la bahía natural de Klettsvik, en la costa sur de Islandia, con ayuda de la "generosa donación" económica de la empresa de entretenimiento británica Merlin Entertainments.

"Durante los últimos doce meses, la salud de 'Little Grey' y 'Little White' ha sido vigilada de cerca por un equipo de expertos y veterinarios después de su épico viaje de reubicación de 6,000 millas por aire, tierra y mar desde China para comenzar una nueva vida en Islandia", explicó Sea Life en la nota.

En ese periodo, las ballenas han pasado un "proceso de aclimatación" para regresar a un "hábitat más natural" de "aguas sub-árticas más frías", en el que se les han "enseñado la diferente flora y fauna" con la que deberán convivir.

Los expertos también han adiestrado a los dos cetáceos para que puedan negociar las compuertas de entrada al santuario y reconozcan sonidos de alta frecuencia, los cuales les guiarán en su trayecto hacia la bahía.

