Medios ucranianos también se han hecho eco de la situación, alegando que un misil ruso impactó la popa del Namura Queen, de bandera panameña que se dirigía a un puerto a cargar granos.

Precisan que se registró un incendio en el barco que fue extinguido y se controló la situación.

En fotos posteadas en redes se observa a los barcos con algunos daños, pero no se precisa si hubo algunas afectaciones en la tripulación.

Rumania es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Este viernes se cumple el segundo día de la invasión rusa a Ucrania, que ya ha dejado varios muertos y heridos en algunas zonas, debido a los bombardeos.

El avance de las rusas hace temer la multiplicación de los ataques contra objetivos estratégicos y gubernamentales en la capital ucraniana de Kiev.

It’s reported that Russian Navy hit civilian vessels under flags of Romania and Panama in the Black Sea tbv @un@markova_cj@RomaniaUN_NYpic.twitter.com/DOdELm3QaN