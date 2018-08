Asesor de Trump dice que EEUU no se ilusiona con desnuclearización de Corea del Norte

Mientras Corea del Norte continúa fabricando misiles y produciendo plutonio, un asesor del presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que "no hay nadie en el gobierno que se ilusione con las perspectivas de una verdadera desnuclearización de Corea del Norte".

El Asesor de Seguridad Nacional John Bolton dijo que "podría llegar" el momento en que Estados Unidos concluya que el líder norcoreano no está tomando en serio sus promesas de desnuclearización.

Pero Bolton, en diálogo con la cadena Fox, dijo que Trump había hecho todo lo posible para que a Kim le resultara más fácil cumplir con las promesas a las que se comprometió en la cumbre del 12 de junio en Singapur.

"El presidente le está dando a Kim Jong Un una clase maestra de cómo mantener la puerta abierta", dijo, "y si los norcoreanos no entienden cómo caminar a través de ella, incluso los críticos más encarnizados del presidente no podrán decir que fue porque no la abrió lo suficiente".

Consultado sobre cuánto estaba dispuesto a esperar Estados Unidos -en medio de reportes sobre la producción de plutonio, fabricación de misiles y violaciones de sanciones- Bolton dijo que dependía de una clara muestra de voluntad por parte de Corea del Norte.

"Si toman la decisión estratégica de dejar de fabricar armar nucleares, pueden hacerlo en un año", dijo Bolton. "Estamos esperando ver evidencia de que esa decisión estratégica ha sido tomada".

Trump ha promocionado su cumbre de Singapur con Kim como un avance histórico hacia la desnuclearización norcoreana. Pero desde entonces, ambas partes se han quejado sobre el ritmo del progreso, o la falta de él.

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, dijo el sábado en Singapur que Estados Unidos estaba actuando con una impaciencia "alarmante".

Del otro lado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo el viernes que se mantenía "optimista", aunque la semana pasada informó a senadores que el país asiático continuaba produciendo material nuclear, y ha urgido a otros países a mantener la presión sobre Pyongyang.