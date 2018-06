Asesor de Trump duda de voluntad de Abas de lograr un acuerdo con Israel

El yerno de Trump reafirmó en una poco habitual entrevista con el diario palestino Al Qods, la voluntad de Estados Unidos de relanzar el proceso de paz israelo-palestino, con o sin los palestinos.

"El presidente Abas dice que quiere la paz y no tengo razones para no creerle", declaró Kushner a Al Qods. "Sin embargo me pregunto en qué medida el presidente Abas tiene la capacidad o la voluntad de comprometerse para concluir un acuerdo", señaló.

"Las dos partes deberán dar un paso adelante (...). No estoy seguro que el presidente Abas pueda hacerlo", agregó.

Trump comisionó a Kushner para que formule un plan de paz para un acuerdo entre Israel y los palestinos.

Desde el 19 de junio Kushner se reunió con diferentes dirigentes regionales, en el marco de una discreta gira regional con el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Jason Greenblatt, en la que visitaron Jordania, Arabia Saudita y Egipto.

Sin embargo no está previsto ningún encuentro con responsables palestinos que cortaron los contactos con Washington, tras la decisión de Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel y trasladar a esa ciudad su embajada.

En reacción a estas declaraciones, Saeb Erakat, principal negociador palestino, estimó que el yerno de Trump es "el representante de una política de coerción antes que el de una de negociación".

En un comunicado lamentó el rechazo de Estados Unidos a "mencionar los derechos de los palestinos o de un Estado palestino".

Según Erakat, el plan estadounidense "consolida el control colonial de Israel sobre las tierras y las vidas palestinas".