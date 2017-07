El caso del padre que denominó 'sin género' a su bebé y desató polémica con el gobierno de Canadá

No se trata de ninguna condición médica fuera de lo normal. Simplemente, su padre/madre (una persona transgénero que no se identifica con ser ni hombre, ni mujer) busca que su bebé no sea encasillado en un género, sino que tenga la oportunidad de descubrirlo por su propia cuenta al crecer.

El/la progenitor(a) en cuestión se llama Kori Doty, un educador que asegura dará todo el amor y apoyo que su bebé necesite. En una entrevista a CBC, Doty contó cómo ser asignado el “género incorrecto” por los doctores al nacer le generó confusión y problemas en su vida.

A pesar de los esfuerzos de Doty de eliminar el género en todos los documentos oficiales, el gobierno de Canadá se rehusó a no poner el género biológico en el certificado de nacimiento. Por esta razón, Doty ha aplicado para una revisión judicial del caso.

Los medios canadienses han reportado que podría tratarse del primer bebé con una tarjeta de salud sin género definido en el mundo.