"Es un gran honor para mí (...) Eres mi héroe", dijo Stiller, embajador de buena voluntad de la ONU que se reunió con el líder ucraniano en ocasión del Día Mundial de los Refugiados.

"Lo que has hecho, la forma en la que has congregado a tu país, al mundo, es realmente inspiradora", dijo el cómico estadounidense de 56 años en referencia a los numerosos discursos de Zelenski para subir los ánimos de su población y pedir respaldo al resto del mundo frente a la invasión rusa.

Las imágenes del encuentro fueron difundidas por la oficina de Zelenski que, antes de entrar en política, se había dado a conocer como actor interpretando en una serie cómica a un hipotético presidente ucraniano.

Previamente, Stiller había visitado Irpin, escenario de intensas batallas en la periferia de Kiev y la posición más próxima a la capital que llegó a ser tomada por Rusia.

"Me parece que es difícil entender lo que está ocurriendo si no has estado aquí", le dijo a Zelenski.

It was an honour to meet President @ZelenskyyUa on #WorldRefugeeDay as part of my visit with UNHCR @Refugees to stand in solidarity with people forced to flee in Ukraine and worldwide, and bring more attention to the humanitarian situation. @Refugees#WithRefugeespic.twitter.com/zpNpva233j