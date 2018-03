Cardenal Parolin dice que pontificado de Francisco pide superar el 'siempre se hizo así'

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo que una de las características del pontificado del papa Francisco, del que hoy se cumplen cinco años, es la de una Iglesia "en movimiento" que no haga referencia al principio de "siempre se ha hecho así".

Parolin destacó que "la alegría" es la gran característica del pontificado del papa argentino, así como la misericordia, en una entrevista en el portal de noticias del Vaticano, "Vaticannews".

"Una de las características del papa Francisco es la de la dimensión de una Iglesia en salida, en movimiento, por ello la invitación continúa que ha hecho el papa desde el inicio de no quedarse quietos, de no apelar al principio de "siempre se ha hecho así" para no dar ningún paso adelante", explicó Parolín.

Para el "número dos" del Vaticano este "dinamismo que el papa ha dado y quiere dar a la Iglesia puede ser causa de juicios diferentes y a veces opuestos".

Pero ante estas críticas, que ha recibido Francisco, el secretario de Estado Vaticano llamado por Francisco cuando era nuncio en Venezuela asegura que "hay que distinguir entre las que son destructivas, agresivas y verdaderamente malas y las que son críticas constructivas".

Y ante las críticas agresivas y destructivas, "solo queda que aceptarlas con la cruz y considerarlas como parte de una corona de espinas que todos tenemos que llevar, sobre todo los que tienen responsabilidad en la Iglesia".

Mientras que sobre las críticas constructivas, "hay que tenerlas en cuenta porque pueden ser una ayuda a mejorar", opinó el cardenal italiano.

Aunque para Parolin "la alegría" es la gran característica del pontificado del papa Francisco como prueban los documentos que ha escrito Francisco en estos cinco años: Evangelii Gaudium, Laudato Si y Amoris Laetita.

"Me ha venido a la mente un pensamiento que ya nutría desde hace tiempo: los documentos del papa, o por lo menos los más importantes, (...) se refieren a la alegría. Y entonces, quizá, es la característica fundamental de este pontificado. Una alegría que no nace de la despreocupación sino del hecho de saber que somos amados por el Señor".

El "numero dos" del Vaticano señaló que la otra directriz de este pontificado es la misericordia, o sea, "el amor personal y total que Dios tiene por cada una de sus criaturas".

Parolin deseó al papa en esta efeméride que "el Señor le dé vida, salud, fuerza y valor para continuar a guiar la Iglesia".