Cristina Fernández regresará a Argentina desde Cuba con su hija Florencia

"En unas horas más, regresaré a Buenos Aires en el vuelo semanal de Cubana de Aviación con mi hija Florencia", dijo la exmandataria a través de la red social Twitter.

Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, había viajado hace unos días a Cuba, país que visitó una decena de veces en el último año.

Florencia Kirchner, hija del fallecido exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007), recibía en Cuba tratamiento contra trastorno de estrés postraumático y otras dolencias secundarias como bajo peso corporal y linfedema ligero en las piernas.

Cristina Fernández contó en Twitter que su hija "junto a sus médicos y sus médicas, lograron restablecer parte de su salud perdida y hace un tiempo vienen trabajando su regreso a casa".

"Pero ya se sabe, nada es tan sencillo. Por eso Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla... sentía que sola no iba a poder", relató la vicepresidenta argentina.

La joven, que tiene 29 años, había viajado en febrero del año pasado a Cuba para realizar un curso para guionistas de cine, pero luego del vuelo, "su estado de salud se había deteriorado sensiblemente", según dijo su madre en su día, y al momento de evaluarla le prohibieron viajar en avión.

Desde el principio, la vicepresidenta ha asegurado que los problemas de salud de su hija fueron provocados por la "persecución feroz" a la que la somete la Justicia, que las acusa a ambas de corrupción.

De hecho, Fernández, procesada en diversas causas, tuvo que pedir permiso a la Justicia para salir del país cada vez que quiso viajar a Cuba.

"Me pongo a pensar cuánto tiempo pasé este último año en La Habana: casi cien días. Y siento que aunque tuviera cien vidas, ellas no me alcanzarían para expresar mi agradecimiento a esta Cuba solidaria, castigada por los poderosos pero digna y altiva", dijo hoy la exmandataria.

Florencia Kirchner es acusada junto a su hermano Máximo y la expresidenta, entre otros, en dos causas -ambas elevadas ya a juicio aunque sin fecha de comienzo- por presunto lavado de activos y asociación ilícita, por las operaciones que empresas de la familia realizaron con adjudicatarios de obra pública durante su Gobierno.