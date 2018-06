Dennis Rodman se convierte en comentarista de la cumbre Trump-Kim en Singapur

Rodman es conocido por su amistad con Kim y ha viajado varias veces a Corea del Norte desde que éste llegó al poder.

Kim "intenta hacer avanzar su país (...) y Donald Trump hará un buen trabajo", dijo emocionado en una intervención en la cadena de noticias CNN. Rodman llevaba una gorra roja con el lema de campaña de Trump, "Make America Great Again".

El deportista, que estaba en Singapur, fue interrogado en directo en la televisión como si fuera uno de los numerosos comentaristas que tienen la cadena.

"Today is a great day," former NBA star Dennis Rodman says in an emotional interview in which he describes his relationship with North Korean leader Kim Jong Un https://t.co/eoNeZnYFm7pic.twitter.com/6gouUPBBpX