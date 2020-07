EEUU acusa a Rusia de probar un arma antisatélites en el espacio

La Fuerza Espacial estadounidense "tiene pruebas" de que Moscú "realizó una prueba no destructiva de un arma antisatélite desde el espacio" el 15 de julio, según indicó en un comunicado.

"La prueba de la semana pasada es un nuevo ejemplo de que las amenazas contra las instalaciones espaciales de Estados Unidos y sus aliados son reales, serias y crecientes", añadió la Fuerza Espacial.

"Es inaceptable", tuiteó el negociador estadounidense sobre desarme, Marshall Billingslea, que afirmó que iba a abordar ese "grave problema" la semana próxima en Viena, durante conversaciones para sustituir el tratado bilateral New START sobre la limitación del número de ojivas nucleares en Estados Unidos y Rusia.

Clearly this is unacceptable. This will be a major issue discussed next week in #Vienna The U.S. will #deter#defend#defeat space threats. https://t.co/TCucTpFcqG