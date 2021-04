EEUU advierte sobre 'consecuencias' si Rusia actúa 'agresivamente' en Ucrania

Por AFP



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtió en una entrevista el domingo que habrá "consecuencias" si Rusia actúa de forma "agresiva" contra Ucrania, mientras crece la preocupación por el aumento de tropas rusas en la frontera de la antigua república soviética.

"Me preocupan mucho las acciones de Rusia en las fronteras de Ucrania", dijo Blinken en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC sobre el despliegue militar en la región. "Por eso estamos en contacto muy estrecho, en estrecha coordinación, con nuestros aliados y socios en Europa. Todos compartimos esa preocupación".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "ha sido muy claro al respecto. Si Rusia actúa de forma imprudente o agresiva, habrá costes, habrá consecuencias", añadió Blinken, sin precisar en qué consistirán esas medidas.

En las últimas semanas se han intensificado los combates entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos en el este del país, y las señales de un aumento de las tropas rusas en la región hacen temer que se produzca una escalada en el conflicto.

Ucrania ha acusado a Rusia de acumular miles de efectivos militares en sus fronteras del norte y del este, así como en de Crimea, que sigue siendo reconocida como parte de Ucrania por Naciones Unidas pero Kiev busca recuperar.

El Kremlin, que no ha negado los movimientos de sus tropas, dijo el domingo que no busca la guerra con Ucrania, pero que "no permanecerá indiferente" a la suerte de los rusoparlantes en esta región desgarrada por el conflicto.

La Casa Blanca dijo esta semana que el número actual de tropas rusas en la frontera con Ucrania es mayor que en cualquier momento desde 2014, cuando estalló el conflicto tras la anexión rusa de Crimea.

El conflicto en el este de Ucrania se ha cobrado más de 13.000 vidas y se ha convertido en un problema persistente en las relaciones de Moscú con Occidente.

Los combates han disminuido en los últimos años, pero no se ha alcanzado una solución diplomática para definir el estatus de las regiones en disputa.

Biden, que anteriormente supervisó las políticas de Washington sobre Ucrania, es visto como un fuerte aliado de los ucranianos. Su jefe de la diplomacia, Blinken, acordó apoyar a Ucrania contra las "provocaciones rusas" en conversaciones esta semana con sus homólogos francés y alemán.