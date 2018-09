EEUU se descalifica como mediador entre Israel y palestinos, según España

"Debo lamentar que los Estados Unidos, que durante muchos años han jugado un papel para contribuir al proceso de paz (...), desgraciadamente se están autoinhabilitando para jugar un papel de mediador que tenga la confianza de las dos partes", indicó el ministro español, el socialista Josep Borrell.

"El ministro me ha hecho parte de su grave preocupación (...) como consecuencia del alineamiento de Estados Unidos sobre las posiciones israelitas", indicó Borrell en rueda de prensa junto a su homólogo palestino, Riyad Al Maliki.

Al Maliki dijo de su parte que el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump abandonó su papel de "honest broker" (facilitador) y se volvió "parte del conflicto".

"Estados Unidos mira el conflicto (con) el ojo israelí, ha adoptado la postura, la posición israelí", dijo Al Maliki, llamando a la comunidad internacional a "tomar medidas para salvar el proceso de paz".

Los dos ministros reaccionaron al anuncio de Estados Unidos del viernes pasado de que no seguirá financiando la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), luego de haber suprimido más de 170 millones de euros de ayuda a los palestinos.

Borrell expresó su "condena más firme a este tipo de actitudes unilaterales".

Anunció que España doblará su contribución a la UNRWA, que pasará de un millón a dos millones de euros.

Tras un encuentro con el presidente palestino, Mahmud Abas, un miembro de una oenegé israelí indicó el domingo que consejeros estadounidenses propusieron una confederación de los palestinos con Jordania.

"Mientras no vea un tuit del presidente Trump, no me lo voy a creer", destacó Borrell, señalando que eso forma parte de "especulaciones" y "rumores".

Borrell evocó la hipótesis de un "reconocimiento del Estado de Palestina, algo que aprobó por unanimidad el parlamento español" en 2014, pero "de forma coordinada en el marco de la Unión Europea", agregó el antiguo presidente del parlamento europeo.