EEUU planea presentar una demanda antimonopolio contra Google

Los diarios The Wall Street Journal y The New York Times informaron que la demanda del Departamento de Justicia acusará al gigante tecnológico de California de comportamiento monopolista para conservar su control de las búsquedas y la publicidad en internet.

La medida llega después de meses de investigaciones por parte de los agentes antimonopolio federales y estatales para conocer el poder de la compañía.