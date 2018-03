Ecuador incomunica a Assange por interferir en asuntos de otros países

En un comunicado divulgado este miércoles, el gobierno de Lenín Moreno advierte además al ciberactivista australiano que podría adoptar "nuevas medidas ante el incumplimiento del compromiso" de Assange de no inmiscuirse en esos temas.

"La medida fue adoptada ante el incumplimiento por parte de Assange del compromiso escrito que asumió con el Gobierno a finales de 2017, por el que se obligaba a no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros Estados", señala el texto.

Todavía es incierto si lo dicho últimamente por Assange rebasó la paciencia de Ecuador, que pese a los múltiples llamados de atención le mantiene la protección diplomática.

Quito no ofreció detalles de qué tipo de comunicaciones le fueron cortadas ni de cómo Assange incumplió el acuerdo, aunque la medida fue anunciada luego de que el fundador de WikiLeaks reprochó el lunes, a través de Twitter, la expulsión coordinada de diplomáticos rusos por los países occidentales.

El martes, el secretario de Estado para Asuntos exteriores británico, Alan Duncan, declaró en la Cámara de los Comunes que "es muy lamentable que Julian Assange se quede en la embajada de Ecuador" y añadió que "es hora de que ese miserable gusanito salga de la embajada y que se entregue a la justicia".

El último mensaje en la cuenta de Assange en Twitter, en respuesta a las declaraciones de Duncan, es del martes.

En tuits anteriores, que motivaron la reacción de Londres y ahora de Quito, el ciberactivista reprocha la expulsión coordinada de diplomáticos rusos por los países occidentales, lo cual según Assange incita a Rusia a crear el relato de que es víctima de una conspiración "liderada por Estados Unidos".

As a political prisoner detained without charge for 8 years, in violation of 2 UN rulings, I suppose I must be "miserable"; yet nothing wrong with being a "little" person although I'm rather tall; and better a "worm", a healthy creature that invigorates the soil, than a snake.