Erdogan dice que no habrá acuerdo sobre aeropuerto afgano sin un gobierno 'inclusivo'

Por AFP



Turquía espera que el gobierno de Afganistán sea "inclusivo" antes de llegar a un acuerdo sobre la explotación del estratégico aeropuerto de Kabul, según declaró el domingo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"El gobierno de Afganistán no es inclusivo, no está acogiendo a las diferentes facciones. Mientras esa sea la situación, no estaremos presentes en Afganistán, pero si el gobierno es más inclusivo, podemos estar allí, presentes, como Turquía", dijo Erdogan a la cadena estadounidense CBS News.