Erdogan anuncia visita del fiscal general saudita a Estambul por caso Khashoggi

"El domingo, ellos (los sauditas) enviarán al fiscal general a Turquía. Este se reunirá con nuestro fiscal general de la República en Estambul", declaró Erdogan durante un discurso en Ankara.

Añadió que las autoridades turcas tienen "otros elementos" de prueba sobre el asesinato, cometido el 2 de octubre por agentes de Riad en el consulado saudita en Estambul.

"No es como si no tuviéramos otros elementos o documentos. Los tenemos. Mañana es otro día. No sirve de nada precipitarse", dijo Erdogan.

Que Jamal Khashoggi fue asesinado es un hecho. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está su cuerpo", se preguntó el dirigente turco. "¿Quién dio semejante orden? (…) Las autoridades (sauditas) deben explicarlo", agregó.

Erdogan afirmó que Turquía compartió las "pruebas" con otros países, entre ellos Arabia Saudita.

"Sin darles los originales, hemos compartido nuestras informaciones y documentos con aquellos que estaban interesados. Los compartimos con Arabia Saudita", dijo.

Sobre el desarrollo del caso, Erdogan criticó la reacción inicial de Riad, que negó el asesinato de Khashoggi y afirmó que el periodista había salido vivo del consulado.

"Estas declaraciones eran realmente ridículas (...) Eran declaraciones pueriles, incompatibles con la seriedad de un Estado", soltó el presidente turco.