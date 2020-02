Desde España a Panamá movidos por el viento para buscar soluciones a los ODS

Sin quitarle la mirada al mástil, con los ojos entrecerrados por el sol, le da órdenes a Héctor, un joven español de 26 años, quien apenas lleva un mes aprendiendo todo sobre cómo navegar. "Sube las defensas", le dice Cervera, y él corre a desatar los nudos que el mismo había hecho.La inmensa vela azul se despliega por la bahía de Panamá, dejando atrás los rascacielos de la capital, y deja ver las enormes letras blancas que ya pasearon durante 3 meses por Canarias, Cabo Verde, República Dominicana y Puerto Rico: OCEANIA - Blue Sea Expedition.A bordo del Aquarela viajan, en diferentes etapas, un grupo internacional de jóvenes científicos que buscan varias respuestas para resolver los principales retos actuales tomando como referencia las propuestas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, fijados por la ONU."El velero navegará alrededor del Ecuador durante 2 años y medio. El objetivo final es la conexión que existe en un rincón del mundo como en el otro, qué soluciones se están dando a problemas locales, y cómo ser extrapolables a otras regiones del mundo", contó en una entrevista a Efe a bordo del barco Sara Cobos, de 26 años y experta en Turismo Sostenible.Se hacen llamar Odsiders, referente a la abreviatura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y ninguno supera los 30 años de edad. Todos tienen campos de especialidad distintos y crean un grupo interdisciplinar para llegar a su objetivo final: ¿Qué se puede hacer ante los principales problemas del siglo XXI?."Teníamos ganas de hacer algo que tuviese una gran repercusión. Todos fuimos escogidos de un casting muy intenso. Es curioso porque todos somos científicos de ramas distintas, y siempre aprendemos uno de los otros. En el barco creamos debates", dijo a Efe Carlos Añibarro, de 23 años y experto en relaciones internacionales., mientras el barco se balancea.Ellos ya no se marean, se han hecho al mecer de las olas del Caribe y del Pacífico. PANAMÁ COMO METÁFORA DE UNIÓNLa expedición, impulsada por empresarios españoles anónimos, salió desde el puerto de Málaga (España), y está dando la vuelta al mundo, recorriendo 40 países en el velero español, utilizándolo como una metáfora sostenible.Llegaron a Panamá a finales de enero cruzando el Canal interoceánico, que representa el 6 % del comercio mundial y ayuda al ahorro de emisión de Co2 de los barcos al acortar tiempo en dar la vuelta al continente, y no tienen pensado marchar hasta abril.Su próximo destino: islas Galápagos y Marquesas."La misión de Oceanía es unir, y Panamá es la metáfora perfecta de lo que supone la unión" por su estratégica geografía, declaró el coordinador de la expedición, Juan Carlos Rodríguez.En el país centroamericano, como en el resto que han visitado, el grupo jóvenes se están reuniendo con diferentes sectores de la sociedad civil.Entre ellos, han visitado la comunidad indígena de Guna Yala, el archipiélago del Caribe con autonomía propia donde habita la etnia indígena de los Gunas.Miembros del grupo contaron que el archipiélago indígena es una gran joya natural, pero que le falta un plan de reciclaje urgente.Con los ojos abiertos, y una sonrisa de orgullo, Rodríguez dijo sorprendido que le llama la atención la cantidad de proyectos locales que se están llevando en el país: "Veníamos con otra imagen de Panamá, y nos ha sorprendido gratamente". DEL MAR A LA PANTALLAEl proyecto no solo se quedará navegando por el mundo, sino que están preparando una serie documental con el nombre de Oceania 2020 que proyectará lo que hagan a lo largo de los países de la ruta y las soluciones de cada territorio.El documental está dirigido por el director español, Álvaro Crespo, quien informó a Efe que tendrá una duración de 50 minutos, y están buscando las plataformas como Netflix o Amazon, para proyectarlo.Y se realizará otra serie de ficción televisiva llamada "Oceania 2030", que tratará sobre cómo será el mundo en ese año, que estará bajo la dirección de Alejandro Bazzano, el director uruguayo de series como La Casa de Papel y Mar de Plástico.