EEUU une su embajada y consulado en Jerusalén en una misión diplomática

"Queremos lograr eficiencias significativas y aumentar nuestra efectividad mediante la fusión de la Embajada de EEUU en Jerusalén y el Consulado General de EEUU en una sola misión diplomática", señaló el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.

Pompeo explicó que EEUU "continuará llevando a cabo una amplia gama de informes y divulgación" en Cisjordania y la franja de Gaza, así como con los palestinos a través de una nueva unidad de Asuntos Palestinos dentro de la embajada.

El titular de la diplomacia estadounidense aseguró que esta decisión "no indica un cambio en la política del país sobre Jerusalén, Cisjordania o la franja de Gaza".

I’m pleased to announce the merger of @usembassyjlm & @USCGJerusalem into a single mission. This will improve efficiency & effectiveness. It doesn’t signal a change of U.S. policy. We’re committed to achieving a lasting & comprehensive peace between #Israel & the Palestinians. pic.twitter.com/iofkBOJ0eZ