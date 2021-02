Europeos y estadounidenses instan a Irán a volver a cumplir 'plenamente' acuerdo nuclear

Por AFP



Responsables europeos y estadounidenses instaron el jueves a Irán a volver a cumplir "plenamente" el acuerdo nuclear de 2015 y dijeron que sería "peligroso" que Teherán limite el acceso a algunas instalaciones a los inspectores internacionales, como prevé hacerlo en los días venideros.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, recibió a sus pares alemán, Heiko Maas, y británico, Dominic Raab, en París el jueves por la tarde, en una reunión en la que el secretario estadounidense Antony Blinken participó por videoconferencia.

Las cuatro potencias occidentales afirmaron su objetivo de "ver a Irán regresar al pleno cumplimiento de sus compromisos" previstos en el acuerdo de 2015 que enmarca el programa nuclear iraní, según un comunicado conjunto publicado tras el encuentro.

Los funcionaron destacaron su interés común de "preservar el régimen de no proliferación nuclear y asegurar que Irán nunca pueda adquirir un arma nuclear", reza la nota.

Horas después de la reunión, Estados Unidos dijo que está dispuesto a reunirse con Irán y renunció a las pretensiones del expresidente Donald Trump de imponerle nuevas sanciones en la ONU.

"Estados Unidos aceptaría una invitación del Alto Representante de la Unión Europea para asistir a una reunión del P5+1 (EEUU, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania) e Irán para discutir una vía diplomática sobre el programa nuclear iraní", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Estas declaraciones se producen días antes de un plazo preocupante: en virtud de una ley aprobada por el Parlamento iraní, el gobierno planea restringir a partir del 21 de febrero el acceso de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a algunas instalaciones si Estados Unidos no levanta sus sanciones impuestas desde 2018.

Los cancilleres de Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos subrayaron la naturaleza "peligrosa" de dicha decisión e instaron a Irán a "considerar las consecuencias de una acción tan grave, especialmente en este momento de renovada oportunidad diplomática".

"Nuestras medidas son una respuesta a las violaciones estadounidenses y europeas", reaccionó el jueves por la noche el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Javad Zarif, que pidió "el fin del terrorismo económico heredado" del gobierno del presidente Donald Trump".

"Responderemos a los actos con actos", añadió.

Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos también expresaron su "preocupación común" por la reciente decisión de Irán de producir uranio enriquecido al 20% y uranio metálico, lo que constituye un "paso clave en el desarrollo de un arma nuclear".

"Encontrar una solución mutuamente aceptable"

Desde la retirada de Estados Unidos del acuerdo en 2018, decidido por el entonces presidente Trump, y el regreso de las sanciones que asfixian la economía iraní, Teherán se ha ido liberando de muchos de los límites que había aceptado imponer a su programa nuclear.

La llegada de Biden a la Casa Blanca en enero levantó esperanzas de que se reanudara el diálogo entre Washington y Teherán, tras la política de "máxima presión" ejercida por su predecesor.

Pero Biden ha dicho que Estados Unidos tiene la intención de volver al pacto solamente cuando Irán vuelva a demostrar que lo cumple plenamente.

Este jueves, Washington tuvo varios gestos de distensión hacia Teherán. Además de anunciar su disposición a conversar, el gobierno indicó que renunciaba a las sanciones que Trump quería imponer a la República Islámica en la ONU, y anunció que iba a relajar las restricciones de movimiento que deben cumplir los diplomáticos iraníes acreditados en la sede de la ONU en Nueva York.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, tiene previsto viajar el sábado a Teherán para "encontrar una solución mutuamente aceptable", según el organismo con sede en Viena, que está preocupado por el "grave impacto" de estas restricciones.

Teherán debe garantizar una "cooperación plena y rápida" al OIEA, insistió el miércoles el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price.

"Irán debe dar marcha atrás y no tomar otras medidas que tendrían un impacto en las garantías del OIEA, sobre las que cuentan no solo Estados Unidos, no solo los aliados o socios en la región, sino todo el mundo", añadió.

Por su parte Irán rechaza los llamados para ampliar los términos del acuerdo.

"Lo que se necesita ahora son gestos estadounidenses concretos que muestren realmente a Irán que Estados Unidos se aleja de la política de máxima presión del mandato de Trump", dijo a la AFP Ellie Geranmayeh, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (CEFR).