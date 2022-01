Por AFP



El flujo de venezolanos en la frontera entre México y Estados Unidos creció 2.170% en 2021 como consecuencia de la crisis humanitaria en Venezuela, afirmó este miércoles el delegado del líder opositor Juan Guaidó en Washington.

Basándose en estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Carlos Vecchio afirmó que en 2021 la tasa de refugiados venezolanos que llegaron a Estados Unidos aumentó en 2.170%, "una cifra alarmante y sin precedentes".

Vea también: EEUU acusa a Nicaragua de 'robar el futuro de la juventud' al cerrar universidades

Vecchio es el representante de Guaidó ante el gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la reelección en 2018 de Nicolás Maduro por considerarla fraudulenta.

"En 2020 el cruce de venezolanos en la frontera México-EEUU no superaba los 5.000 venezolanos. En 2021 superó los 108.000. Es una muestra de la profunda crisis migratoria", señala en un comunicado, en el que asegura que "esto no va a parar si no resolvemos el problema de fondo: la salida de la dictadura y el retorno de la democracia en Venezuela".

La frontera entre Estados Unidos y México estuvo parcialmente cerrada buena parte de 2020 debido a la pandemia de covid-19, con lo cual el número de migrantes de cualquier origen se redujo considerablemente.

El pasado 18 de enero una niña venezolana de 7 años murió al ser arrebatada de los brazos de su madre por las aguas del Río Bravo y otros dos venezolanos han muerto intentando cruzar la frontera, afirma el texto.

El gobierno de México impuso recientemente a los venezolanos la necesidad de un visado, en un intento por frenar la migración hacia Estados Unidos.

Para Vecchio esta medida "no solucionará la crisis sino que la profundiza". Según él la solución pasa por poner fin al gobierno de Maduro "que en alianza con Rusia, entre otros regímenes, saquea Venezuela y profundiza una terrible emergencia humanitaria compleja que ha generado más de 6 millones de refugiados".

En el comunicado, el representante de Guaidó ante el gobierno estadounidense acusa a Rusia de apostar "por la inestabilidad del continente americano".

Hace alusión a un comentario reciente del viceministro de Relaciones Exteriores ruso Serguéi Ryabkov, quien contestó: "No quiero confirmar nada (...) ni lo descarto", a la pregunta de un periodista sobre si Moscú preveía un despliegue militar en Venezuela o Cuba. Estados Unidos lo tachó de "fanfarronada".