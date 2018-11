Georgia vota en unas presidenciales claves para el partido en el poder

La franco-georgiana Salomé Zourabichvili, apoyada por el partido Sueño Georgiano, no logró imponerse en la primera vuelta, lo que fue percibido como una desaprobación del partido en el poder del multimillonario Bidzina Ivanichvili.

Se trata de la última elección presidencial directa en esta exrepública soviética del Cáucaso antes de pasar a un régimen parlamentario. Los colegios electorales abrieron a las 08h00 locales (04H00 GMT) y cerrarán a las 16H00 GMT. Los primeros resultados se esperan durante la noche.

El presidente tiene poderes ante todo simbólicos pero la elección prefigura el duelo entre Sueño Georgiano, en el poder, y la oposición de cara a las legislativas de 2020.

Zourabichvili, una exdiplomática francesa de 66 años, obtuvo 38,64% de los votos frente al 37,73% del opositor Grigol Vachadzé, de 60 años y apoyado por Movimiento Nacional Unido —el partido del expresidente Mikhaïl Saakachvili, ahora en el exilio— y otras diez formaciones políticas.

Vachadzé tiene una ligera ventaja según las encuestas realizadas antes de la segunda vuelta. Su candidatura fue reforzada por el apoyo del partido Georgia Europea, que llegó en tercera posición con 11% de los votos.

Una victoria de Grigol Vachadzé marcaría un giro en el paisaje político de Georgia y pondría fin a la dominación de Sueño Georgiano, en el poder desde 2012.

Es por ello que el ex primer ministro y multimillonario Bidzina Ivanichvili, oficialmente retirado de la política en 2013, salió de su silencio tras el mal resultado de Zourabichvili. "Se que no estáis satisfechos porque vuestra vida no ha mejorado", dijo en televisión.

Ivanichvili tiene una fortuna estimada en 4,600 millones de dólares, según Forbes, una cifra que representa un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Ahora ha prometido aumentar el gasto social e incluso saldar las pequeñas deudas bancarias de 600.000 personas, un anuncio que varias oenegés consideran "una compra de votos sin precedentes".

Acusaciones de fraude

La oposición acusó al gobierno de intimidar a los votantes y afirmó que militantes de Sueño Georgiano habían agredido a miembros del partido de Vachadzé.

Zourabichvili, que mantiene un perfil bajo desde la primera vuelta, afirmó que ella y sus hijos fueron amenazados de muerte. Varios diputados de Sueño Georgiano mencionaron incluso la sombra de una "guerra civil" si Vachadzé gana las elecciones.

Tres oenegés georgianas, entre ellas la rama local de Transparencia Internacional, afirmaron la semana pasada que tenían pruebas de que el gobierno imprimió falsos documentos de identidad para amañar la segunda vuelta.

Tras las acusaciones, la fiscalía general anunció la apertura de una investigación.

Vachadzé, que fue ministro de Exteriores de Saakachvili entre 2008 y 2012, criticó el "régimen oligárquico" de Ivanichvili. "Sueño Georgiano se enfrenta a lo malo y lo peor: sería malo para ellos si la oposición gana, pero peor si tienen que enfrentarse a las consecuencias políticas del fraude electoral", afirmó en la televisión.