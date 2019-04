Guterres pide fondos para UNRWA en visita a campo de refugiados en Jordania

“Las historias que he oído hoy son muy fascinantes, tanto porque muestran la fuerza y el coraje de los refugiados palestinos, como transmiten su preocupación por su futuro”, dijo Guterres durante una visita al campamento, el mayor presente en Jordania.El Comisionado General de UNRWA, Pierre Krähenbühl, que acompañó a Guterres, reiteró su compromiso de mantener escolarizados los 122,000 estudiantes palestinos en Jordania, a pesar del déficit de la agencia.“Nada ilustra el éxito de un refugiado palestino como el logro académico. Mantener la educación en nuestras escuelas es semejante a dar a esos jóvenes hombres y mujeres un pasaporte que los convierte en ciudadanos globales. No pondremos eso en peligro”, agregó Krähenbühl.La UNRWA enfrenta un desafío financiero después de la decisión de Estados Unidos de cortar 300 millones de dólares de su aportación a la agencia, lo que generó un déficit de 446 millones de dólares en su presupuesto.El déficit se pudo reducir finalmente a 21 millones gracias a los fondos aportados por países europeos y árabes como Holanda, Noruega, Suecia, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU).El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, había cuestionado el sistema de financiación de la agencia, al considerar que Washington asumía un "peso desproporcionado". Una de las principales quejas de la Casa Blanca es que el organismo cuenta como refugiados no solo a los palestinos que tuvieron que irse de sus tierras en 1948 tras el establecimiento de Israel y en oleadas posteriores, sino también a todos sus descendientes, a quienes tanto EEUU como Israel consideran que se debe excluir.