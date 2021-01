Impiden volar a España a expatriados británicos tras el Brexit

Por AFP



Expatriados británicos que viven en España se quejaron este domingo de que fueron impedidos a embarcar en un vuelo de British Airways/Iberia que realizaba la ruta entre Londres y Madrid, debido a que sus certificados de residencia no eran válidos tras el Brexit.

El fotógrafo Max Duncan, uno de los pasajeros que no pudo embarcar el sábado en el aeropuerto londinense de Heathrow, tuiteó que varios expatriados británicos estaban "desesperados por no poder volver a sus casas", pues la compañía aérea les indicaba que sus justificantes conocidos como "tarjetas verdes" no eran "válidos tras el Brexit".

En un video publicado en la red social, Duncan muestra a ciudadanos británicos que expresan su incomprensión y su decepción por no haber podido embarcar.

En respuesta a su tuit, el embajador del Reino Unido en España declaró que "esto no debería producirse". La embajada añadió que las autoridades españolas habían confirmado el sábado por la noche "que el documento de residencia verde será válido para los viajes de regreso a España como se indicó en nuestras recomendaciones a los viajeros".

"Respecto a las complicaciones detectadas en el aeropuerto de Heathrow en el día de ayer (sábado), hay que aclarar que se debió a un problema de comunicación puntual con algunas aerolíneas, que afectó a un número muy reducido de viajeros y que se subsanó ayer mismo", declaró una portavoz del ministerio español de Asuntos Exteriores preguntada por la AFP.

Esta portavoz precisó que, este domingo, "el tránsito aéreo entre el Reino Unido y España fluye con normalidad para todos los ciudadanos españoles y andorranos, y para todos los ciudadanos británicos con residencia en España o Andorra".

Alrededor de 370.000 británicos residen en España, más que en cualquier otro país europeo. La mayoría son jubilados que viven en la costa sur, atraídos por el buen tiempo y el bajo costo de la vida en el país.

Si se han registrado antes del 31 de diciembre de 2020, los británicos pueden mantener su derecho de residencia en España, pero deben haber proporcionado una dirección de residencia permanente, una cuenta bancaria española, un seguro sanitario y poder justificar ingresos suficientes.