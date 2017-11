"Este es un día histórico para Canadá", dijo el ministro de Infraestructura, Amarjeet Sohi.

"Nuestro país esta conectado por una carretera, por primera vez, de costa a costa a costa", dijo refiriéndose al Atlántico, Pacífico y ahora al océano Ártico.

What an honour to witness the official opening of #InuvikTuktoyaktukHighway & to be part of this historic event https://t.co/UW2OBmShEb#cdnpolipic.twitter.com/XGr0mVhLbk