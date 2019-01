India rechaza las críticas de Trump sobre su papel en Afganistán

India rechazó este jueves las críticas de Donald Trump, quien la acusó de no involucrarse lo suficiente en Afganistán, al burlarse de la construcción de una biblioteca en este país devastado por la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Trump, se burló el miércoles del primer ministro indio Narendra Modi por financiar una biblioteca en Afganistán, sugiriendo que no servía para nada.

Mientras afirmaba que se llevaba bien con Modi, Trump sostuvo que el líder indio "constantemente me dice que construyó una biblioteca en Afganistán". "Y se supone que debemos decir: 'Oh, gracias por la biblioteca'. No sé quién la está usando en Afganistán", ironizó, afirmando que representaba una ayuda mínima en comparación con los gastos estadounidenses.

En un comunicado gubernamental, Nueva Delhi -"el mayor donante de la región"- respondió que "India desempeña un papel importante como socio para el desarrollo" de Afganistán, con proyectos dedicados a una "mejora tangible del nivel de vida de su población".

"Trump debería saber que mientras se mofa de todas las otras ayudas (en Afganistán), India no solo construyó bibliotecas, sino también carreteras, presas, escuelas (...)", protestó en Twitter Ram Madhav, secretario general del Bharatiya Janata Party (BJP), el partido nacionalista en el poder.

India otorgó una ayuda de 3.000 millones de dólares en asistencia a Afganistán desde la caída del régimen talibán, al inicio del conflicto. Entre los proyectos está la reconstrucción de un establecimiento escolar de excelencia en Kabul.