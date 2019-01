El Chapo y el actor que lo interpreta en 'Narcos' se cruzan en su juicio

El capo mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán y el actor que le interpreta en la serie televisiva "Narcos" cruzaron saludos el lunes en el juicio en Nueva York del exjefe del cartel de Sinaloa, quien anunció que no testificará.

El actor mexicano Alejandro Edda, de 34 años, dijo que decidió viajar desde México al juicio que comenzó hace casi tres meses en la corte federal de Brooklyn cuando se enteró de que éste es abierto a cualquier ciudadano.

El Chapo en la exitosa serie de Netflix confesó que "fue intimidante" estar en la misma sala que el temido capo narco, acusado de dirigir un inmenso imperio criminal y de torturar y matar a enemigos y traidores.

En un nuevo giro surrealista del proceso, un periodista presente en la corte presentó a Edda al abogado del Chapo Eduardo Balarezo, y éste explicó al acusado quién era ese joven de baja estatura y barba. El Chapo, sentado a pocos metros de distancia, le ofreció una gran sonrisa.

Edda también saludó a la joven esposa del acusado, Emma Coronel, de 29 años, que asiste casi a diario al proceso.

El Chapo, famoso por dos espectaculares fugas de cárceles mexicanas, está detenido bajo medidas extremas de seguridad y no puede hablar con nadie en la corte, salvo con el juez cuando éste le hace una pregunta.

En la cárcel solo puede recibir las visitas de sus abogados, asistentes legales y sus hijas mellizas de siete años, todo a través de un vidrio.

"Nervioso"

El actor dijo a periodistas que vino al proceso para conseguir "información" sobre el Chapo, de 61 años.

"Mi intención como actor es darle veracidad a mi personaje (...) Vine a estudiar a un señor que de cierta manera es como un mito, una leyenda", afirmó Edda en declaraciones a periodistas en una pausa del proceso.

"Me puse nervioso cuando (el Chapo) me vio y me saludó de lejos. Fue intimidante de cierta manera", dijo el actor, que escuchó a uno de los exsicarios del capo contar cómo éste torturó y mató a rivales. "Lo vi (...) muy atento, lo veo enfocado, siento que está muy concentrado en todo lo que está sucediendo, muy presente y lo veo bien de salud", añadió.

Edda dijo que tiene "sentimientos encontrados" hacia el Chapo y su juicio.

"Como actor, estoy investigando a un ser humano (...) Me fijo en manerismos, en su mirada, en cómo se toca la cara. Humanamente es fuerte, es triste, sientes que es todo el poder de Estados Unidos contra una sola persona, el señor no habla inglés, siento que está de una cierta manera enjaulado en un lugar ajeno", dijo.

"Pero hablando como mexicano, el señor debe pagar por sus crímenes. Hay mucha gente, miles, que han muerto a causa del narcotráfico", sostuvo Edda, que se pregunta no obstante si el Chapo no será "un títere en todo esto".

El Chapo no testificará

El Chapo está acusado de traficar más de 155 toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos a lo largo de un cuarto de siglo. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

Aunque se especulaba con que el Chapo podría tomar la palabra en su juicio, dado que sería quizás su última chance para contar él mismo su historia, el propio capo negó el lunes esa posibilidad.

"No voy a testificar", le dijo al juez Brian Cogan, quien le consultó al respecto. Mis abogados "ya me asesoraron y yo estoy de acuerdo", afirmó.

La fiscalía ha terminado de presentar su evidencia, y este martes la defensa presentará a un par de testigos.

El miércoles comenzarán los argumentos de cierre del gobierno, seguirán los de la defensa, y el jurado podría comenzar a deliberar a partir de este viernes, dijo el juez Cogan.