Bastaron unos minutos para que las imágenes de Trudeau le dieran la vuelta al mundo. Con este disfraz el Primer Ministro se unía a los festejos de Halloween en Canadá.

Los periodistas esperaban al carismático líder canadiense, cuando al momento de bajar la escalera mostró la “S” de Superman debajo de su saco.

Más tarde Trudeau junto a su familia y su pequeño hijo Hadrien caminaron por un barrio residencial pidiendo dulces y deseándole a todos un “Feliz Súper Halloween”.

We all need to be superheros in the fight against climate change. #HappyHalloween Canada! 🍁🇨🇦#ClimateCrusaderpic.twitter.com/dwSoYSGYX2