Líderes de Canadá y la UE rechazan ataques de Trump a congresistas

"Para mí, los valores son mucho más importantes que el comercio. Lo siento, tal vez estoy pasado de moda", dijo Tusk, señalando que no quiere interferir en la política interna del país vecino.

Al final de la cumbre Canadá-Unión Europea, Trudeau dijo: "Las palabras de la tarde de ayer (miércoles) son dolorosas e inaceptables y creo que nadie en Canadá considera que estas palabras son aceptables, porque no lo son".

Durante un acto el miércoles por la noche del presidente estadounidense en Carolina del Norte, las congresistas demócratas que, según él, "odian" a Estados Unidos, fueron abucheadas.

"¡Devuélvanla!", repitió la multitud cuando Trump habló sobre Ilhan Omar, una de las dos primeras mujeres musulmanas elegidas para el Congreso, que creó la controversia con comentarios sobre Israel considerados antisemitas por muchos funcionarios electos.

Trump había aconsejado el fin de semana a cuatro congresistas demócratas sumamente críticas con su gestión y con posiciones inclinadas hacia la izquierda -entre ellas Omar- que "regresen" a sus países de origen si no les gustaba la forma en que conducía al país, e intensificó sus ataques en los últimos días.

El presidente del Consejo Europeo se hizo eco de estas polémicas consignas diciendo: "Realmente me siento como en casa aquí en Montreal, la ciudad más europea de Canadá, también porque no he escuchado a nadie gritar 'envíenlo de regreso'".