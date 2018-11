Macron declina responder a Trump y dice que los aliados se deben 'respeto'

"Entre los aliados, nos debemos respeto y el resto no me interesa escucharlo (...). Estados Unidos es nuestro aliado histórico y continuará a serlo", dijo en una entrevista al canal público TF1 y realizada a bordo del portaaviones "Charles de Gaulle", atracado en Toulon, en el sur de Francia.

"Todo eso no tiene ninguna importancia. No voy a debatir con el presidente de Estados Unidos a través de tuits", agregó Macron en alusión a las duras críticas que Trump vertió contra él en la red social.

Después de haber participado el domingo en París en las celebraciones por el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, Trump arremetió el martes contra el plan de creación de un Ejército europeo ideado por Macron, contra la baja popularidad del mandatario francés y contra supuestas trabas comerciales francesas.

"Ser aliado no es ser un vasallo. Para no serlo, debemos no ser dependientes de ellos", justificó el presidente galo la puesta en marcha de un Ejército europeo, que también cuenta con el apoyo del Gobierno alemán.

Macron recordó que Francia ha estado siempre al lado de Estados Unidos cuando lo ha necesitado, como en los ataques yihadistas al World Trade Center de Nueva York en 2001, y viceversa, como sucedió con la contribución estadounidense en las dos guerras mundiales.

En clave interna, Macron, que cuenta con una muy baja popularidad del 26 %-, desveló cuál ha sido su principal fracaso en sus 18 meses de mandato.

"No he logrado reconciliar al pueblo francés con sus dirigentes, y eso me afecta mucho (...). Ese divorcio lo vemos en todas las democracias occidentales y eso me inquieta y está en el centro de mi acción política", reconoció.

No obstante, aseguró que no cambiará de rumbo político, como hicieron sus antecesores cuando venían mal dadas, y se mostró firme en "transformar el país".

También se refirió a las manifestaciones convocadas este sábado por los bautizados como "chalecos amarillos", un movimiento creado en las redes sociales que amenaza con bloquear carreteras y autopistas en todo el país en protesta contra el aumento de los impuestos sobre los carburantes.

"Escucho su enfado y están en todo su derecho a poder manifestarse. Hay que respetarlos, escucharlos. Pero, atención, desconfíen, porque hay mucha gente que quiere apoderarse (políticamente) de este movimiento", incidió.