Macron pone en marcha su plan 'Make our planet great again'

El presidente Emmanuel Macron lanzó este lunes su programa "Make our planet great again" con el anuncio de los nombres de los primeros investigadores sobre cambio climático que Francia acogerá, después de que Donald Trump retirara a Estados Unidos del Acuerdo de París.

El anuncio de los nombres de 18 científicos -13 de ellos estadounidenses-, se hizo la víspera de una cumbre en París sobre cambio climático, convocada también después de que el presidente estadounidense diera la espalda a este compromiso mundial firmado hace exactamente dos años para limitar el calentamiento a menos de 2ºC.

"Quiero agradecerles su presencia, su respuesta a esta primera llamada, su decisión de venir a París", dijo Macron, defendiendo que Francia quiere "impulsar sus investigaciones (...) y asegurarse de que aquí tienen ayuda para obtener resultados más rápidamente".

Deplorando la decisión de la Casa Blanca, Macron llamó en junio a los científicos a trasladarse a trabajar a Francia.

Prometió 30 millones de euros (35 millones de dólares) para su iniciativa "Make our Planet Great Again", una réplica del eslogan de la campaña electoral de Trump "Make America Great Again".

Desde entonces, su promesa fue completada por universidades francesas y otras instituciones para financiar 50 proyectos de investigación de una duración de cinco años.

Entre los seleccionados, están la estadounidense Camille Parmesan, la italiana Alessandra Giannini y la española Nuria Teixidó.

Para Teixidó, el programa de Macron demuestra que la ciencia "tiene un papel importante frente al cambio climático".

Actualmente en la universidad de Stanford, esta científica estudiará en Francia cómo "el clima y la acidificación (de los océanos) afectan la biodiversidad marina y la capacidad de las especies a adaptarse a los cambios en su entorno".

El resto de premiados serán revelados el año que viene.

Peña Nieto, Rajoy y Morales, en la cumbre

La cumbre del martes se centrará en cómo acelerar la financiación pública y privada, todavía muy insuficiente, y en cómo ayudar a los países en desarrollo.

Medio centenar de jefes de Estado y de gobierno asistirán a la cita, entre ellos el mexicano Enrique Peña Nieto, el español Mariano Rajoy, el boliviano Evo Morales, la británica Theresa May y varios presidentes africanos.

Estados Unidos enviará a un encargado de la embajada, aunque responsables políticos, empresas y fundaciones estarán presentes para defender que el país "sigue ahí".

Al término de un año marcado por violentos huracanes en el Caribe y devastadores incendios en California, un estudio acaba de revisar al alza las previsiones de calentamiento global estimadas en el último informe del grupo de expertos de la ONU, conocido como GIEC.

En 2015, la comunidad internacional acordó actuar para contener la columna de mercurio por debajo de +2ºC respecto a la era preindustrial, pero los compromisos nacionales tomados hasta ahora supondrán un aumento de más de 3ºC.

Paralelamente, los países ricos prometieron elevar a 100.000 millones de dólares anuales de aquí a 2020 la financiación destinada a los países en desarrollo -que reclaman garantías de que cumplirán su promesa- , para poder adaptarse a los impactos del calentamiento.

La responsable sobre el clima de la ONU, la exministra mexicana Patricia Espinosa, conminó este lunes en París a dar un paso adelante en la financiación de este desafío global.

Los acuerdos políticos "no serán suficientes si no actualizamos y rediseñamos la arquitectura financiera global", afirmó.

En una declaración conjunta, 54 grandes empresas (Adidas, Allianz, Diageo, H&M, Philips, Unilever, Kering, Virgin group, etc) abogaron este lunes por una "acción climática ambiciosa".

El grupo solicitó en particular acabar con las "subvenciones a las energías fósiles en 2025, un precio adecuado del carbón y una mayor claridad sobre cuáles son los riesgos financieros vinculados al clima".