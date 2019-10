Medios y partidos turcos apoyan la invasión en un ambiente de censura

La mayoría de los principales diarios y emisoras, normalmente fieles a las consignas del Gobierno islamista turco, han defendido la operación "Fuente de Paz", cuyo objetivo oficial es expulsar de la frontera turca a las milicias kurdosirias que Ankara califica de terroristas.

"Por la patria", "Gran operación por la paz" y "La nación turca está con vosotros" son algunos de los titulares de portada de los diarios de más difusión, en un entusiasmo patriótico que se lee también en la mayoría de los mensajes en las redes sociales.

De hecho, las autoridades han anunciado que 21 personas han sido detenidas y otras 50 están siendo investigadas por distribuir "propaganda" y "mentiras" por haber criticado la operación en comentarios en redes sociales.

La Fiscalía ha lanzado una investigación contra el líder y cinco diputados del HDP, el partido izquierdista y prokurdo de Turquía, acusándolos de apoyar a una organización terrorista por haber definido como "invasión" la operación militar.

Este es el único partido parlamentario que ha criticado sin reservas el ataque contra las YPG, las milicias kurdosirias que Estados Unidos ha apoyado hasta ahora en su lucha contra el yihadista Estado Islámico, pero que Ankara considera terrorista por sus vínculos con el PKK, la guerrilla kurda que opera en Turquía.

El CHP, el principal partido de la oposición, ha apoyado en general la operación, pero mostrando preocupación por las consecuencias que tendrá a medio y largo plazo.

"Rezamos para que nuestros heroicos soldados regresen a casa sanos y salvos después de completar exitosamente la operación Fuente de Paz", manifestó ayer el presidente del partido, Kemal Kilicdaroglu.

Más escéptico se mostró Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y creciente estrella del partido, quien no dudó en apoyar a los soldados y la necesidad de que Turquía "se sienta segura", pero planteó la duda de si el país "está siendo arrastrado al caos".

"La sociedad no está plenamente informada. Hay muchas incertidumbres. No soy un experto y no tengo mucha información, pero estoy preocupado", declaró hoy Imamoglu al diario Hürriyet.

Ya antes del lanzamiento de la operación militar, la ejecutiva del CHP había denunciado la política del Gobierno en Siria, aunque no se espera que ese órgano, que se reúne de nuevo hoy, vaya a oponerse abiertamente la invasión, aunque sí puede que haya ciertas críticas.

Los editores de la versión online de dos periódicos turcos críticos con el gobierno, Hakan Demir y Fatih Gökhan Diler, fueron detenidos hoy por "piezas informativas aparecidas en la web" sobre la operación militar.

Pese al generalizado apoyo que se lee en los medios y las redes sociales, también ha habido algunas voces críticas en entrevistas a ciudadanos en la calle, o como la del reconocido economista Mustafa Sonmez, que en la red social Twitter lanzó un "no a la guerra".