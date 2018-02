México alerta por robo de material radiactivo

"Si esta cantidad de material radiactivo no se encuentra blindado, no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege (...) podría lesionar a quien la manipulara", dijo en un comunicado Protección Civil.

Un densímetro nuclear suele ser utilizado para emitir radiaciones y medir la densidad de distintos materiales.

La autoridad agregó que el dispositivo, que contiene los elementos americio, berilio y cecio, fue robado a una empresa privada en la ciudad de León, en el central estado de Guanajuato durante la mañana del jueves.

Dijo también que emitió la alerta para los vecinos estados de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, y para Jalisco y Michoacán, ubicados en el este del país.

Señaló que si una persona se topa con el equipo no lo debe manipular y debe notificar a las autoridades.

No es la primera vez que México emite una alerta por el robo de material radiactivo, que usualmente es utilizado en la medicina, la industria o la investigación.

En agosto del año pasado, una fuente similar fue robada en el norteño estado de Nuevo León, aunque fue hallada poco después.

Desde 2013, suman al menos ocho casos de robo de este tipo de fuentes, aunque el material ha sido recuperado sin incidentes mayores.