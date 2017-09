México sepulta a las víctimas del terremoto en medio de reclamos de ayuda

El ministerio de Gobernación (Interior) mantiene la cifra oficial de 65 muertos, pero revisaba un reporte preliminar de 25 fallecimientos más en Oaxaca, que de confirmarse elevaría a 90 las víctimas mortales del terremoto de 8.2 grados, el mayor en un siglo, de la medianoche del jueves.

Mientras, la ayuda humanitaria apenas empieza a llegar a las comunidades más aisladas de Chiapas y Oaxaca, algunas de ellas de difícil acceso por estar entre montañas.

Pero muchos pobladores, angustiados al ver su casa en escombros o a punto de venirse abajo con las réplicas del sismo, se desesperan y denuncian sentirse abandonados por las autoridades mientras los comerciantes disparan los precios.

En Juchitán, una localidad en Oaxaca de 100,000 habitantes y convertida en el epicentro de la tragedia con 37 muertos confirmados, numerosas familias tratan de reanudar su vida tras otra noche de terror por las constantes réplicas que ya suman más de 800.

La familia Luis terminó improvisando una vivienda bajo un enorme árbol luego de que su casa se desmoronó. Recuperaron una mesa, sillas, hamacas y unas cobijas para pasarla lo mejor posible. Pero es difícil.

"Antes comprábamos un pollo en 70 pesos (4 dólares), ahora lo venden a 300 (17 dólares). Me angustia mucho, por más que yo quiera comprarles a mis hijos cuando me piden, no me alcanza ", explica a la AFP la madre de la familia, Juana Luis, de 40 años, sin poder contener las lágrimas.

Esta mujer, junto con otras vecinas, salió a "pelear" las despensas del gobierno, Y lograron que militares les entregaran una pequeña caja con galletas, frijoles, arroz, leche en polvo y café

En la plaza de la iglesia de Martes Santo se instalaron familias con niños y ancianos, temerosos de que sus casas terminen de desmoronarse. Tampoco quieren ir a albergues, pues temen que les roben lo poco que les queda.

En la lluviosa mañana, las mujeres se organizaron para cocinar el desayuno en plena calle, mientras los hombres y los niños trataban con las manos de retirar los escombros de sus casas: bloques de concreto, vigas de madera, ventanas rotas, tejas destruidas.

"Seguimos sin agua y sin luz, dormimos con los niños aquí afuera, nadie ha venido a ayudarnos", dijo a la AFP María de los Angeles Orozco.