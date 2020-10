Evo Morales denunciará a Luis Almagro por informe de la OEA sobre Bolivia

En una conferencia de prensa en Buenos Aires, Morales afirmó que tanto Almagro como su equipo, entre ellos el excanciller de Costa Rica Manuel González, "deben ser procesados", puesto que dicho informe "sustentó la maquinaria del golpe de Estado", que el expresidente denuncia lo desplazó de la Presidencia en noviembre de 2019.

"Si (Luis Almagro) tiene cierta autoridad, toca renunciar y, por supuesto, debe ser procesado y juzgado, para defender que en América Latina y el Caribe nunca más haya nadie como Luis Almagro y su equipo. Que respeten la voluntad de un pueblo. Vamos a acudir a todas las instancias", aseveró el exmandatario boliviano.

En caso de que Almagro no renuncie por sí mismo, Morales pidió a los Estados miembro de la OEA que inicien, al amparo del artículo 116 de la carta fundacional de dicha organización, "los trámites pertinentes para la destitución de Luis Almagro de su puesto de secretario general", puesto que "ha ocasionado un daño irreparable al pueblo boliviano, a las misiones electorales y a la OEA".

"Luis Almagro debe renunciar, sus manos están manchadas de sangre de bolivianas y bolivianos y no tiene autoridad moral para dirigir los destinos de la OEA", subrayó el dirigente indígena.

Asimismo, el expresidente boliviano pidió una "auditoría independiente" sobre el trabajo técnico que llevó a la elaboración del citado informe, con el objetivo de "establecer responsabilidades" y eliminar "cualquier sombra de sospecha" sobre las personas que, en opinión de Morales, fueron "víctimas de una conspiración y de un golpe de Estado".

"Ocho informes e investigaciones de diversas instituciones demostraron con análisis técnico que dicho informe estaba plagado de inconsistencias técnicas, errores, manipulación de datos y tergiversación de los mismos. El informe de la OEA no demostraba que hubiera existido fraude alguno", apuntó.

Denuncias contra Luis Almagro

Durante su comparecencia, Morales manifestó que tanto él como otras organizaciones indígenas presentarán una denuncia frente a la Corte Penal Internacional, con sede en Países Bajos, contra Luis Almagro y su equipo en la OEA, debido a unas acciones que derivaron en "masivas violaciones de derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad".

También se sumaron a otra demanda en los mismos términos presentada hace una semana por las Madres de Plaza de Mayo y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel frente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En este sentido, Morales señaló que ya se ha reunido con sus defensores y que contactará con el jurista español Baltasar Garzón para llevar adelante estos procesos.

"Tantos muertos, tantos heridos, hermanas y hermanos sin pies, sin manos, algunos abandonando a la familia... El origen es la OEA y Luis Almagro en particular", apuntó el dirigente boliviano.

"Ahora entiendo que Cuba y Venezuela no estén en la OEA, ¿para qué quieren estar, para esto? -agregó-. Yo respeto que la OEA es una institución de todos, pero si es un secretario general al servicio del imperio, de pequeños grupos, no respetando elecciones, provocando masacres, ¿qué clase de persona tenemos? Por eso decidimos y vamos a continuar con estos procesos".

Sin venganza ni rencores

Respecto a los resultados de las elecciones del pasado domingo, Morales celebró que se trata de "un hecho histórico" entre "tanta guerra sucia", y reiteró que el virtual presidente electo, Luis Arce, es el mandatario que Bolivia necesita "para retomar la senda democrática y empezar a resolver la crisis económica, social y sanitaria" que vive el país.

También pidió a todos los grupos de la oposición que respeten los resultados electorales, insistiendo en la necesidad de trabajar de forma conjunta e impulsar un "pacto nacional para la reconciliación y la reconstrucción" de la economía boliviana tras la pandemia de COVID-19.

Morales aseguró a su vez que ni él ni el resto del colectivo indígena tienen "un carácter vengativo ni rencoroso", por lo que no se opondría a una eventual amnistía de algunos miembros de la oposición.

"Por mi parte, si fuera necesario que haya amnistía e instancias correspondientes pueden hacer investigaciones, no tengo ningún problema. No tenemos ese carácter vengativo y rencoroso", apuntó Morales durante una intervención en la cual no dio mayores detalles sobre su fecha de retorno a Bolivia.