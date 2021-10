Papa confirma viaje a Grecia y Chipre en diciembre

Por AFP



El papa Francisco confirmó que viajará en diciembre a Grecia y Chipre así como su gira en Oceanía en el 2022 e instó a luchar contra las "asimetrías" para poder salir de la pandemia, en una entrevista a la agencia argentina de noticias Télam.

"El primer fin de semana de diciembre voy a ir a Grecia y a Chipre", anunció Francisco, quien espera que la gira incluya una visita a la isla griega de Lesbos, símbolo de los refugiados.

Durante la entrevista con el corresponsal de Télam, Hernán Reyes, a la que tuvo acceso este viernes la AFP, el papa argentino, quien cumplirá 85 años en diciembre, reveló que para 2022 planea viajar también a África y Europa, además de realizar la primera visita como pontífice a Oceanía.

"Por el momento tengo en la cabeza dos viajes que todavía no los puse en marcha, que son a Congo y Hungría", agregó.

El papa viajero, que en 2020 tuvo que suspender las giras por la pandemia de coronavirus, no habló con su compatriota de eventuales viajes a América Latina, en particular a su natal Argentina, país que no figura en su lista.

Durante la entrevista, realizada en la Casa Santa Marta, la residencia para curas dentro el Vaticano, donde reside, el pontífice habló también de la cumbre de los líderes de las mayores economías del mundo, el G20, que se celebrará a finales de octubre en Roma.

"La cumbre del G20 en Roma debe plantearse seriamente la relación entre los países no desarrollados y los desarrollados", instó el pontífice.

"Eso es clave. El final de pandemia tiene que ser de una manera creativa. De una crisis no se sale igual, sino que se sale mejor o peor. Y ese final de pandemia tiene que ser hacia lo mejor. De lo contrario vamos a ir hacia atrás", advirtió.

"No se puede salir de esta crisis que se nos metió dentro, que nos involucionó, sin evolucionar hacia las periferias", añadió.

"La pandemia es un desafío al cambio, es una crisis que nos lleva a cambiar. Si no, salimos peor, aunque no lo sintamos", lamentó.

"La apertura de la pospandemia debe darse, sobre todo, evidenciando las asimetrías que hay en el acceso a la salud" y los países deben plantearse "qué hacer con estas asimetrías", subrayó.

A propósito del cambio climático, tema de actualidad por la cumbre crucial sobre el clima COP26 que se celebrará en Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de noviembre, el papa reiteró su lema: que "se pase del dicho al hecho".

"Es hora de que empecemos a hacer cosas y que se vean los resultados", dijo.

Porque "la fraternidad universal no es un tango, es una realidad", resumió con su habitual lenguaje.