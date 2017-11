El papa Francisco pidió este miércoles a los fieles -y también a los sacerdotes y los obispos- que guarden sus teléfonos móviles y dejen de tomar fotos durante la misa, que "no es un espectáculo".

Durante su audiencia semanal ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice argentino recordó el momento durante la misa en el que el cura dice "levantemos el corazón".

"No dice 'levantemos el teléfono móvil para hacer una foto'. No, eso es feo", agregó.

"A mi me pone muy triste cuando celebro aquí en la plaza o en la basílica y veo tantos teléfonos móviles alzados. No solo de fieles, sino también de algunos sacerdotes e incluso obispos. ¡Por favor! La misa no es un espectáculo", insistió Francisco.