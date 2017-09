Papa: sin reconciliación, la paz en Colombia 'será un fracaso'

Relacionados El Papa agradece a militares y policías colombianos su contribución a la paz

"Todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación siempre será un fracaso", expresó en una multitudinaria misa al aire libre en Villavicencio (centro).

Capital de una región especialmente azotada por el conflicto, esta pequeña ciudad es el escenario de la jornada más emotiva del primer viaje de Francisco a Colombia, centrada en las víctimas, calculadas en 7,5 millones, entre muertos, desaparecidos y desplazados.

El pontífice argentino, firme defensor del acuerdo de paz firmado con la guerrilla comunista de las FARC y de los diálogos con el ELN, exhortó a las víctimas a "dar el primer paso" en la construcción de la paz, "sin esperar que lo hagan los otros".

"Esto no significa desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso a la reconciliación concreta no puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia", resaltó.

Tras la eucaristía, el papa liderará el "Gran encuentro de Oración por la Reconciliación Nacional", con la presencia de víctimas y verdugos de esta compleja conflagración interna, la última del continente, en la que además de guerrillas están implicados grupos paramilitares, agentes del estado y narcotraficantes.

Se espera la presencia excombatientes de las FARC, que fue la principal guerrilla de América y se acaba de convertir en partido político. Su líder, Rodrigo Londoño, cuyo nombre de guerra era "Timochenko", le suplicó este viernes al pontífice "su perdón" por las víctimas causadas por su organización.