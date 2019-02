El Parlamento coordina el primer ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, informó este martes que está coordinando el ingreso al país del primer lote de ayuda humanitaria pese a que el jefe del Estado, Nicolás Maduro, asegura que no lo permitirá.

El Legislativo "es un ente de canalización, de coordinación y de seguimiento" de estas donaciones de medicamentos y alimentos, explicó en una rueda de prensa el diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria.

Subrayó que la AN no hará entregas directas a los necesitados sino que coordinará el traspaso de las donaciones hechas por Gobiernos y empresas a las organizaciones no gubernamentales que serán las que asignen las ayudas a las poblaciones vulnerables.

"Nosotros no vamos a cambiar el control social y político del Gobierno por un control político y social de Guaidó y la Asamblea Nacional", dijo en alusión al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que hace dos semanas se adjudicó las competencias del Ejecutivo y cuenta con el respaldo y reconocimiento de numerosos países.

Pizarro aseguró que existen militares y directores de hospitales que no están de acuerdo con la decisión de Maduro de no permitir el ingreso de alimentos y medicinas que escasean en el país por considerarlo una "humillación".

"La ayuda humanitaria no es una limosna. Es una necesidad urgente en nuestro país, de cientos de miles de venezolanos que no tienen alimentos, ni medicinas", respondió Guaidó que pidió a quienes resguardan las fronteras desacatar órdenes que busquen afectar el ingreso de estos productos.

Explicó que ese primer lote proviene de donaciones hechas por empresas con capital venezolano en el extranjero, del gobierno colombiano y de la Administración de Estados Unidos, en tanto que falta canalizar otros ofrecimientos como los hechos recientemente por los gobiernos de Canadá y Alemania.

El legislador indicó que el Parlamento maneja a detalle las necesidades más urgentes de fármacos y materiales médicos y cuando llegue el momento del ingreso de estas donaciones presentarán ante la Cámara la metodología de entrada, las cantidades y los destinos de esos productos a fin de que el proceso sea transparente.

Reiteró que los centros de acopio de estas ayudas estarán en puntos fronterizos que Venezuela comparte con Colombia y Brasil y un tercer lugar que será anunciado en los próximos días.

"El único estorbo para el ingreso de ayuda humanitaria es Nicolás Maduro en el poder", agregó en alusión a la crisis de legitimidad que atraviesa el líder chavista, que asumió el mes pasado su segundo mandato tras obtener la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos.

Estados Unidos, Alemania, España y decenas de países más ven como ilegítimo a Maduro y por ello apoyan que Guaidó haya jurado asumir el mando del Ejecutivo de acuerdo a una interpretación que el Parlamento hace de la constitución según la cual Maduro usurpa la presidencia.